(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole per le semifinali di Uefa. Si gioca allo stadio Meazza di Milano. Le Furie Rosse cercano la rivincita dopo la sfida all'Europeo vinto dagli Azzurri: in palio c'è la finale contro la vincente di Belgio-Francia, in programma domani sera a Torino. I due ct giocanoITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. (A disp. Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Berardi, Kean). CT Mancini.SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Mikel Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. (A disp. De Gea, Robert Sanchez, Pedro Porro, Eric Garcia, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Rodri, Sergi Roberto, Gavi, Bryan Gil, Yeremi Pino, Fornals). CT Luis Enrique.Arbitro: Karasev (Russia), assistenti Demeshko e Gavrilin, Ivanov quarto uomo, Van Boekel e Dingert al Var.