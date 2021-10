Italia-Spagna si gioca questa sera a San Siro (Milano) ed è la prima semifinale di Nations League: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il russo Sergei Karasev, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



h. 20.45 ITALIA-SPAGNA

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistenti: Igor Demeshko (RUS), Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto uomo: Sergei Ivanov (RUS)

VAR: Pol van Boekel (OLA)

AVAR: Christian Dingert (GER)



SECONDO TEMPO



83' - Regolare il gol dell'Italia: Pellegrini parte in linea sul passaggio di Chiesa.



81' - Fallo reiterato di Locatelli su Pino, ammonito il centrocampista azzurro.



71' - Fallo di reazione su Locatelli, giallo per lo spagnolo Pino.



68' - Gavi cade in area azzurra dopo un leggero contrasto e invoca rigore, l'arbitro Karasev correttamente lascia correre e non fischia il penalty.



64' - Duro intervento su Chiellini, ammonito Sarabia.



PRIMO TEMPO



45' - Prima ammonizione per la Spagna, all'indirizzo di Azpilicueta.



41' - Italia in dieci. Già ammonito, Bonucci colpisce con il gomito alto Busquets su un contrasto aereo: l'arbitro Karasev estrae il secondo giallo ed espelle il capitano azzurro.



30' - Bonucci protesta per un fallo dubbio fischiato a Chiesa su Gavi in area della Spagna, ammonito il capitano azzurro.