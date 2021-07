Un grande classico. Questa sera a Wembley va in scena la prima semifinale degli Europei, in campo Italia contro Spagna. In palio c'è un posto in finale contro una tra Inghilterra e Danimarca. Spagna e Italia nella storia si sono affrontate in totale 37 volte, con un bilancio in perfetta parità: in 11 occasioni hanno vinto gli azzurri, in altre 11 le Furie Rosse, mentre i restanti 15 confronti sono finiti in pareggio. La differenza reti sorride al'Italia, con 43 contro 40. L'ultima sfida tra le due risale al 2 settembre del 2017, per le qualificazioni ai Mondiali in Russia. L'Italia del ct Gian Piero Ventura perse 3-0 al Bernabeu di Madrid con la doppietta di Isco e il gol di Morata.



Oggi, ore 21

Italia-Spagna

tv: Rai Uno, Sky Sport



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.



Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.