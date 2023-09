Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, dopo il pareggio in Macedonia è intervenuto a Rai Sport: "La sofferenza è stata sul piano di questo sporco, di queste ribattute, di queste seconde palle. Non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra in fase difensiva e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano e che venivano a sostegno. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto e nelle possibilità di scelta c'era lo spazio per andare a far male".



ASPETTI SU CUI LAVORARE - "Si riparte da ciò che è venuto fuori oggi, è l'unico elemento che abbiamo per cercare dei miglioramenti".



DORMIRE POCO - "Dormo sempre poco, non dipende dall'esordio. Un po' di emozione c'è perché non si gioca dentro lo stadio, si gioca in tutto il mondo perché abbiamo emigrati in ogni parte del mondo e tutti gli italiani sono davanti al televisore quando giochiamo. Saranno loro a valutarci".



SUL CAMPO - "Dobbiamo ripartire da stasera, dai concetti che ci sono mancati. I video saranno utili, andremo a rivedere quello che è successo. Conta come un allenamento. Poi dovremo cambiare qualche elemento perché questo campo ha lasciato il segno".