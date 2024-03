Italia, Spalletti: 'Acerbi mi ha detto che non è stato un episodio di razzismo. Juan Jesus? Ha il telefono spento'

Redazione CM

Il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha parlato prima della tournée negli USA, con le due amichevoli previste per il 21 marzo contro il Venezuela e per il 24 marzo contro l'Ecuador. Queste le dichiarazioni in vista della partenza, con una particolare attenzione al caso Acerbi-Juan Jesus, andato in scena ieri sera durante Inter-Napoli: “Per noi ogni partita diventa fondamentale, fin dalla prima. Non possiamo sbagliare nulla, per questo dobbiamo contare su calciatori che siamo sicuri possano darci sempre tutto”.



SU ACERBI - “Abbiamo fatto un comunicato che esprime il mio pensiero. Nonostante ci siano ancora cose da chiarire, la nostra responsabilità nei confronti di questo sport e della Nazionale deve portarci ad agire. Per quanto mi ha detto Acerbi non c’è stato razzismo, ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, ancor di più se rappresentiamo l’Italia. La forza della squadra non cambia, ma ci dispiace dal punto di vista umano. Sentito Juan Jesus? Ci ho provato ma ha il telefono spento“.



SUGLI ATTACCANTI - “Immobile? È indubbio che sia stato un giocatore importante, ma a oggi non riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Scamacca non ha giocato per un periodo e quando l’ho portato non mi sembrava in grado di esprimersi al 100%. Per noi una partita può compromettere tutto, dobbiamo essere sicuri che tutti riescano a dare il proprio contributo. Pellegrini? Lo abbiamo atteso tantissimo, io non l’ho mai avuto a disposizione. È un calciatore che sa fare tante cose, forte, e da qui fino a giugno vedremo”.