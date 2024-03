Italia, Spalletti: 'L'Ecuador possiede la qualità europea e la 'garra' del Sudamerica'

Mentre l'Italia si prepara a scendere in campo nella sfida amichevole contro l'Ecuador, in programma alle 21 dalla RedBull arena di Harrison, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, ribadendo l'importanza di approcciare bene la sfida, a prescindere dal fatto che si tratti di un'amichevole. Queste le sue dichiarazioni:



LA 'GARRA' - "Spero di vedere più concretezza e meno leggerezza. In 5 minuti in una partita puoi diventare un eroe o mandare tutto all'aria. Bisogna essere sempre presenti, concentrati e convinti. La partita con l'Ecuador sarà ancora più difficile di quella col Venezuela, perché loro hanno la qualità del calcio europeo mantenendo la 'garra' delle squadre sudamericane".