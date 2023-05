Nella prima lista dei convocati fornita dal ct della Nazionale Roberto Mancini per affrontare la Final Four di Nations League in Olanda - per quella definitiva c'è tempo fino al 5 giugno - non figurano il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ed il centrocampista del Milan Sandro Tonali. A spiegare il motivo della loro esclusione è il comunicato diffuso dal sito della FIGC nel quale viene resa nota la lista dei calciatori selezionati per il periodo di ritiro (tra Coverciano e la Sardegna) per preparare la semifinale contro la Spagna e una delle due finali: il talento classe 2003 dell'Atalanta e il giocatore rossonero vengono infatti messi a disposizione dell'allenatore della selezione Under 21 Paolo Nicolato, che dal prossimo 21 giugno affronterà in Romania l'Europeo di categoria.



PER L'OLIMPIADE - L'Italia, che non vince la manifestazione dal 2004, è stata inserita nel girone D insieme a Francia, Svizzera e Norvegia e farà il suo esordio contro i transalpini giovedì 22 a Cluj. Il secondo impegno sarà contro la Svizzera (25 giugno), mentre la fase a gironi si concluderà contro la Norvegia il 28. Accedono ai quarti di finale le prime due di ciascun raggruppamento ed è bene ricordare come le quattro semifinaliste di questa edizione dell'Europeo Under 21 si guadagneranno il diritto di prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. L'Italia manca in questa rassegna dal lontano 2008.