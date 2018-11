che il ct non è ancora riuscito a risolvere: paradossalmente infatti la Nazionale Azzurra è riuscita ad acquisire primaa, impostata suche nelle ultime occasioni, ieri sera contro il Portogallo e precedentemente con la Polonia,Peccato però cheper laieri seraha dovutoquando invece serviva una vittoria e qualche gol per divertire i tifosi, in una gara in cuCerto, nulla di paragonabile al disastro avvenuto un anno fa contro la Svezia, ma ancora una volta i tifosi sono usciti dallo stadio con l'amaro in bocca.dalla difficoltà degli Azzurri di andare in rete. Eppureuno segnato dal terzinoi e uno su rigore dal centrocampista, di cui due all'Arabia Saudita,a. Un problema serio, che peròvedasi Ciroieri sera, autore di due clamorosi errori davanti alla porta, ma anche Andreae Marioi quali hanno entrambiche sono state loro concesse.le quali preferiscono puntare su, toccacon l'Italia e provare a dimostrare il proprio valore in campo internazionale:, che nel Milan ha già dimostrato di vedere la porta con grande precisione,vero e proprionell'ultimo Europeo, al momento poco impiegato nella Juve ma in procinto di trasferirsi in prestito e giocare di più da gennaioin un panorama che dal punto di vista dei bomber in Italia non vede un protagonista degno da ormai troppi anni.@AleDigio89