C'è tanto del Bel Paese nella storia di redenzione di: sua la doppietta che, giovedì, ha steso la Spagna e regalato allanon solo la speranza di evitare la retrocessione in Lega B di Nations League, ma anche la possibilità di giocarsi con l'Inghilterra il primo posto e l'accesso alle Final Four. Gol di testa e di piede, l'urlo e quel tuffo finale sommerso dai compagni: la gioia infinita di un terzino non esattamente goleador, di un ragazzo che a 23 anni vuole ricordare al mondo di essere stato una grande promessa del pallone e non solo un fantasma a Roma.Proprio nella Capitale sponda giallorossa infatti, si ricordano di Jedvaj solo come di una figurina da collezionare.Parziale, perché dopo i primi due anni da protagonista infortuni e scelte tecniche hanno gradualmente ridotto il suo impiego, pregiudicandogli anche la possibilità di giocarsi una maglia da titolare in nazionale: e in effetti, anche la sua presenza dal 1' contro la Spagna è dovuta anche a una serie di coincidenze. Lui, terzino destro naturale chiuso prima dal veteranoe poi dall'interistanel suo ruolo naturale, ha trovato spazio dopo essere stato, degli stop di prima e seconda scelta sulla corsia mancina, il milanista. Jedvaj ha risposto presente, sfruttato al meglio l'occasione e si è riscattato 'grazie' all'Italia: quella che anche recentemente non lo ha rivoluto.Già, perché la Roma poteva non essere l'unico club italiano per il croato classe '95. Lo scorso gennaio il suo nome era circolato in orbita, alla ricerca di rinforzi per invertire il disastroso trend di inizio stagione e tentare la scalata, ma ancor più significativo è il. Proprio i rossoneri infatti, con l'e la, provarono senza successo a soffiare Jedvaj alla Roma inserendosi nel corso della trattativa con la Dinamo Zagabria,. Sfumata così l'occasione di riscattarsi in Serie A e concentrazione dedicata al Bayer Leverkusen, che lo scorso ottobre ha dimostrato di credere ancora in lui prolungando il suo contratto fino al 2023. Ora la doppietta alla Spagna: è la riscossa di Jedvaj.@Albri_Fede90