Ci sono ancora dei biglietti disponibili per Italia-Svizzera di domani sera. Questo il comunicato della Figc.



IL COMUNICATO - Dalle ore 10 di domani presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it., la FIGC metterà in vendita al prezzo di 14 euro 900 biglietti del settore Distinti Sud-Est per Italia-Svizzera, match decisivo per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 in programma domani (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma.



I tagliandi sono un residuo delle promozioni attuate dalla FIGC per la sfida dell’Olimpico che, anche grazie ai prezzi popolari voluti dalla Federazione, domani sarà tutto esaurito (capienza al 75%, circa 52.000 posti) e pronto a spingere gli Azzurri verso il Mondiale".