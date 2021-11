ITALIA

SVIZZERA

- può fare poco sul gol di Widmer. Per il resto poco impegnato fino ai minuti finali: al 92' controlla male un pallone e rischia molto sul pressing di Zakaria.- su quella fascia soffre troppo la corsa di Vargas, guadagna la sufficienza per il gol del pareggio.- leader e capitano dell'Italia, comanda la difesa ed evita grandi problemi.- gestisce bene gli attacchi avversari- sempre presente in fase offensiva, qualcosa da rivedere quando deve difendere.(dal 78' Calabria sv).- non sta bene e si vede. Fatica a entrare in partita, sbaglia più volte nell'impostazione e nel primo tempo spara su Sommer il gol del pareggio.).- quando non è in partita lui, si spegne tutta l'Italia. E se qualcuno ancora non se n'era accorto, con il rigore calciato in cielo l'ha gridato a gran voce.- quando deve attaccare non si vede quasi mai, in fase difensiva è spesso in ritardo.- prende subito in mano il centrocampo ed entra nel vivo della gara. Fa 'il Jorginho' e gli riesce anche bene).- l'unico a cercare il guizzo lì davanti, ma da solo può fare poco.- mai pericoloso, mai smarcato. Chiuso dalla difesa svizzera, non gli riesce nulla. Il Gallo, in Nazionale, continua a non convincere.- si piazza largo a destra a prova a mettere il turbo, quando entra Raspadori cerca l'uno-due col compagno di club ma da quella parte non si passa).- poca fantasia, zero idee. La lampadina non si accende, e Sommer ringrazia. Mezzo voto in più perché dal suo piede parte il pallone per il pareggio di Di Lorenzo.sv).- rinuncia all'ipotesi del falso nueve e si affida al centravanti classico. Non va benissimo. Prova a vincerla mettendo Berardi al posto di Belotti e spostando Chiesa al centro, ma non basta.- Effettua un miracolo sul tap-in a botta sicura di Barella, si fa anticipare in uscita da Di Lorenzo in occasione del pareggio azzurro. Poi viene graziato da Jorginho su rigore.- L'ex Udinese sblocca il risultato con un gran destro di prima dal limite dell'area, che non lascia scampo a Donnarumma. Spinge sulla fascia e tiene a bada Insigne.- Non fa cantare il gallo Belotti, anzi gli abbassa la cresta.- Si fa saltare da Emerson Palmieri nella prima occasione concessa all'Italia, nell'altra area impegna Donnarumma con un colpo di testa.- Chiesa è un cliente ostico, lo limita con l'esperienza.- Ingenuo nel commettere il fallo da rigore su Berardi).- Pur avendo meno qualità nei piedi, non fa rimpiangere l'assenza di capitan Xhaka. Dimostrando di meritare l'interesse di Roma e Juventus.- La Svizzera è in inferiorità numerica a centrocampo, ma non si vede anche perché l'atalantino corre per due.- Si vede poco, è il meno pericoloso dei suoi in avanti.- Dà il suo contributo).- Recupera palla ed effettua la prima conclusione dell'incontro dopo neanche un minuto: fuorimisura, ma dà fiducia ai suoi compagni più giovani. E in fase di non possesso si sacrifica su Jorginho.s.v.).- Punta e mette spesso in crisi Di Lorenzo, che poi gli prende le misure.- Autore dell'assist per Widmer, sfiora il palo con un bel sinistro da fuori area. Cala alla distanza.s.v.).- Approccio di personalità con tanto di meritato gol del vantaggio. La musica si ripete anche a inizio ripresa, quando la sua squadra pressa e riparte puntuale come un orologio svizzero.