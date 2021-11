L'fa i conti con le defezioni in vista degli impegni condel, appuntamenti decisivi nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Mentre si attendono i verdetti su è già certa l'assenza di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo , i due centrocampisti della Roma hanno lasciato Coverciano per fare ritorno a Roma eè corso ai ripari: il ct azzurro ha convocato- Per il centrocampista dellasi conferma un avvio di stagione magico sotto la guida di Maurizio Sarri. Un solo gol realizzato finora, contro il Cagliari, ma Cataldi è diventato ormai un: sempre in campo, da titolare o da subentrante, tra Serie A ed Europa League, la scelta di Mancini va a premiare la continuità di impiego e rendimento avuti finora.- Per Pessina si tratta di un ritorno col botto e quasi a sorpresa. Mancini in conferenza stampa aveva spiegato come, quando Gasperini lo ha rispolverato per gli ultimi scampoli di gioco contro il Cagliari. Le defezioni costringono a forzare il suo rientro in azzurro, comunque prezioso se si considera l'importanza che il classe '97 ha avuto nel corso degli Europei conquistati dagli Azzurri a Wembley: a lui e a Cataldi si affida la Nazionale nella sfida più delicata verso i prossimi Mondiali.