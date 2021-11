Brutte notizie per la Roma e per l'Italia. Nicolò Zaniolo non parteciperà agli impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord a causa di un doppio problema fisico. Il talento della Roma, entrato ieri al 77' della sfida persa al Penzo contro il Venezia, ha rimediato un affaticamento al ginocchio e un sovraccarico al polpaccio. Ancora non c'è l'ufficialità, ma salvo sorprese Mancini sarà costretto a sostituirlo. Forfait anche di Pellegrini, rientrato a Roma per un'infiammazione al ginocchio. Da valutare anche le condizioni di Barella e Bastoni, usciti malconci dal derby contro il Milan, e della coppia della Juventus Chiellini e Bonucci.