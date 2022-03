Le formazioni ufficiali dell’amichevole Italia-Svizzera Under 18:



Italia: Rizzo, D’Alessio, Falasca, Amatucci, Indragoli, Guarino, Pagano, Maressa, Raimondo, Vignato, Patanè. All.: Franceschini.

Svizzera: Spycher, Denoon, Guzzo, Buljan, Hammer, Kacuri, Novakovic, Ndrma Mbongué, Dias Patricio, Chipperfield, Gebreyesus. All.: Gabriele.