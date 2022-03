Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria sul campo della Turchia: "Queste sono sempre partite difficili. Anche se non era molto importante, è sempre difficile approcciare in un ambiente così. Loro sono poi partiti subito forte, ma noi con la qualità ci siamo ripresi e l'abbiamo ribaltata".



NUOVO CENTROCAMPO - "Mi sono trovato bene, è da tanto tempo che ci conosciamo. Per me è uguale giocare con qualsiasi compagno, non è un problema".



DA DOVE SI RIPARTE - "Si deve ripartire da questa vittoria, dobbiamo mettere un punto e ripartire. L'esperienza passata ci deve solo fare del bene, non ci deve affossare. Sappiamo che non abbiamo dato il massimo per raggiungere il nostro obiettivo".



FA MALE NON ANDARE AL MONDIALE - "Sicuramente. Non giocare un Mondiale fa male, non giocarne due ancora di più".