Il centrocampista del Milan e dell'Italiaè intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non era semplice oggi ma abbiamo giocato come se fossimo insieme da anni,Potevamo trovare il gol ma di certo dopo non averlo trovato in diverse occasioni"Bisogna avere giocatori che completino gli altri. Uno copre l'altro anche in mezzo al campo e dobbiamo fare tutti il massimo. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo gestito bene la fase difensiva e non era scontato"."Sono stato troppo pulito. L'ho messa troppo bene. In questi casi devi cercare di prenderla un po' male. Ho visto che arrivava forte verso di me"."Il ritmo nel calcio europeo cambia rispetto alla Serie A. Fa sempre bene e ti dà qualcosa in più perchè si alza il ritmo e l'intensità ma anche la cattiveria che c'è in campo. Queste partite fanno solo bene a qualsiasi giocatore"."Delle volte vanno conosciuti i compagni e dopo dieci giorni è difficile. La maggior parte dei compagni di oggi non aveva mai giocato insieme. Io devo anche conoscere il mio compagno, devo pensare a cosa pensa lui. Questo bisogna avere solo del tempo e giocare tanto insieme"."L'energia dei compagni? La voglia è tanta. Se metti insieme tutto trovi le energie, bisogna solo lavorare. Bisogna archiviare, riposare e andare in Germania per fare la nostra partita".