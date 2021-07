Luca Toni parla a Rai Sport prima di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: "C'è tanta tensione, non vediamo l'ora. E' stata una bellissima cavalcata, manca l'ultimo gradino. Speriamo. Come si vivono questi momenti? Molti di quei ragazzi non hanno giocato partite così importanti, nell'aria c'è tanta tensione, Mancini ha fatto bene a sdrammatizzare. Si gioca a Wembley, ci sarà una bella bolgia, sarà dura per i ragazzi ma sono stati talmente bravi che sarebbe un peccato non alzare quella coppa".