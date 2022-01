Il Corriere dello Sport ha evidenziato tre giocatori che potrebbero prendere parte allo stage azzurro preisto per fine gennaio. Il quotidiano fa sapere che l'idea di Mancini - Covid permettendo - è quella di radunare almeno 30 giocatori a Coverciano, per preparare i playoff di marzo, fondamentali per l'accesso al Mondiale. Tra le novità, potrebbero esserci Joao Pedro, Luiz Felipe e Davide Frattesi.