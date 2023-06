Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, commenta ai microfoni di Rai 2 la vittoria per 3-2 sulla Svizzera U21: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Forse abbiamo pagato la prima partita sul piano fisico, cercando soprattutto di contenere. Non è stata una grande gara nel secondo tempo".



Come si batte la Norvegia?

"Adesso recuperiamo energie e cerchiamo di vincere anche con la Norvegia. Non era facile vincere stasera, sono tre punti importanti".



Era la reazione che si aspettava?

"Affrontiamo un'altra buona squadra, siamo usciti da un momento difficile. Eravamo feriti, ma abbiamo risposto bene".