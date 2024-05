Italia U17: ok l'esordio agli Europei. Battuta la Polonia, segnano i gioielli di Inter e Roma

23 minuti fa



Buona la prima per l'Italia U17 di Massimiliano Favo che debutta con un netto 2-0 alla Polonia nell'Europeo di categoria che si sta disputando a Cipro. A Larnaca, gli azzurri ringraziano Mattia Mosconi e Federico Coletta, di proprietà di Inter e Roma, per le due reti che significano tre punti e buone chances di passare il turno in vista delle prossime due partite contro Slovacchia e Svezia. Da segnalare un'espulsione per Andrea Natali e un palo dei polacchi con Gieroba. Al momento l'Italia è prima con 3 punti, visto lo 0-0 tra Slovacchia e Svezia. Il 24 maggio alle 18 i ragazzi di Favo sfideranno gli slovacchi, mentre il 27 gli svedesi.