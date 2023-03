A Pahos l’Italia pareggia (2-2) in rimonta il primo match della fase élite contro l’Irlanda. Concluso il primo tempo in svantaggio di due gol, i 4 cambi di Corradi sono risultati decisivi nella seconda frazione di gioco quando gli Azzurrini hanno pareggiato il match grazie alla doppietta dell’attaccante del Bologna, Tommaso Ravaglioli. Il prossimo incontro sarà venerdì alle 14 contro i padroni di casa di Cipro.



Parzialmente soddisfatto Bernardo Corradi: “Un match che nel bene e nel male abbiamo fatto noi – dichiara il tecnico a fine gara – e sono curioso di controllare le statistiche del primo tempo. Si potrebbe anche recriminare, dopo il palo preso che avrebbe invece potuto darci la vittoria. I ragazzi sono stati bravi a riprendere una partita compromessa grazie ad una grande reazione. Noi abbiamo sbagliato giocando un primo tempo senza assecondare le caratteristiche del nostro gioco. Chi è entrato nella ripresa ha fatto bene e ora è di nuovo tutto in gioco perché partire da una sconfitta non sarebbe stato bello. Ci rimangono due gare e, portando in campo la convinzione messa oggi nel secondo tempo, cercheremo di vincerle”.