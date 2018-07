Il commissario tecnico dell'Italia Under 19, Paolo Nicolato, ha reso nota la lista dei convocati per gli Europei di categoria, in programma in Finlandia. Ecco la lista:



PORTIERI: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Milan)



DIFENSORI: Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Atalanta), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianmaria Zanandrea (Juventus)



CENTROCAMPISTI: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma)



ATTACCANTI: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Atalanta), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo).