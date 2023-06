Simone Pafundi, talento dell'Italia U20 di proprietà dell'Udinese, dopo il Mondiale di categoria sogna anche quello dei grandi. Grazie a Roberto Mancini, che già l'ha inserito in pianta stabile nel giro dei convocati della nazionale maggiore, nonostante la carta d'identità dica classe 2006: "Un onore. Per me - le parole del trequartista bianconero - lui è come un padre, mi fa i complimenti e mi rimprovera quando serve".



Si sente uno da Nazionale?

"Sì ed è bello: il gruppo mi ha accolto benissimo e dai grandi imparo tante cose. Sarebbe bello giocare il Mondiale dei grandi del 2026".