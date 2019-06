Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia Under 21, parla in conferenza stampa il giorno dopo la sconfitta con la Polonia all'Europeo casalingo: "abbiamo iniziato giocando un bellissimo calcio, sicuramente dovevamo essere più cinici nei primi 45 minuti. Troppe palle alte nella ripresa? Noi avevamo preparato la partita allo stesso modo ma loro si sono abbassati e l'unico spazio che ci hanno lasciato è stato sulle fasce, forzandoci ad attaccare da lì. Abbiamo sbagliato troppi cross e questo ci ha penalizzato. Ma se su 30 tiri non abbiamo fatto un gol vuol dire che c'è un problema di concretezza".



PRESTAZIONE PERSONALE - "Posso fare sicuramente meglio. La prima contro la Spagna era una partita in cui c'era da correre molto, mentre con la Polonia mi sono preoccupato un po' più di impostare. Questa è un'occasione troppo importante per me: non voglio pensare a quello che scrivono i giornali ma solo alla prossima partita".



SUI CALCOLI - "Noi dobbiamo pensare solamente a vincere, sono sicuro che la Spagna farà quello che deve fare. Prima della Polonia ci eravamo detti: -Non torniamo nella situazione di due anni fa-. Mister Di Biagio e i ragazzi che erano allo scorso Europeo sanno bene cosa vuol dire giocarsi tutto nell'ultima giornata con questa formula. Purtroppo però è andata così e ci dovremmo rimboccare le maniche. Sarà una di quelle partite che si vincono più con gli attributi che con la bravura: battiamo il Belgio e speriamo bene".