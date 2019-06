Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del ko dell'Under 21 contro la Polonia: "E' stata una serata difficile, amara per il risultato. Abbiamo ancora una gara da disputare e dobbiamo concentrarci. Potevamo centrare un obiettivo importante, è mancata quest'opportunità, ora non dipende da noi ma dagli altri e diventa più complicata. Bisogna avere ancora tanta fiducia perchè il calcio ci riserva sempre belle sorprese. Non possiamo abbatterci, il coraggio dei ragazzi deve emergere nell'ultima partita. Abbiamo dominato, ma c'è stata sfortuna. Dobbiamo accantonara questa sconfitta e ripartire. Va recuperato l'ottimismo, il Belgio è alla nostra portata".