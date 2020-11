Il tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato commenta a Rai Sport il successo sul Lussemburgo, che vale la qualificazione agli Europei di categoria: "Abbiamo cominciato un percorso due anni fa, abbiamo affrontato molti problemi e convocato almeno settanta giocatori che sono parte di questa qualificazione. Abbiamo affrontato mille problemi con dieci defezioni ogni raduno, un grande grazie va a chi lavora con me. Venivamo da una partita in cui avevamo speso molto, il campo non era in condizioni ottimali e abbiamo gestito molto bene la gara. Sono soddisfatto del risultato globale. Programmare il futuro è molto difficile, lo spirito è sempre stato lo stesso e c'è stato un grande lavoro alle spalle per poter agire in un contesto come questo. Siamo partiti con una squadra che aveva potenzialità per vincere gli Europei".