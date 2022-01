Nelle ultime settimane sono arrivati tanti messaggi indirizzati ai giocatori della Nazionale. I mittenti sono alcuni bambini, che hanno spedito delle letterine poi appese all'albero di Natale al Museo del Calcio e consegnate agli Azzurri durante il raduno in corso al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ci hanno pensato Lorenzo Insigne e Manuel Locatelli ad aprirle e tra gli oltre 200 messaggi arrivati, ne sono emersi alcuni più curiosi. E' il caso di Francesco, un giovanissimo azzurro, che ha chiesto ad Insigne di imparare il tiro a giro, mentre a Locatelli è stato chiesto uno scambio di maglia... così: "Grazie molte per aver vinto gli Europei, un giorno giocherò accanto a Barella e la mia maglia Azzurra sarà al Museo del Calcio". E' arrivato poi anche un messaggio per l'infortunato Spinazzola: "Rimettiti in sesto perché ti voglio vedere sfrecciare sulla fascia".