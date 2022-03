A Wetzlar, la cittadina tedesca in cui Goethe ambientò ‘I dolori del giovane Werther’, Daniele Zoratto scopre le gioie della sua giovane Italia, vittoriosa per 2-1 nella seconda delle due amichevoli disputate con i padroni di casa della Germania. Dopo il 3-3 in rimonta nel test di sabato, la Nazionale Under 16 ottiene un successo che lascia ben sperare, conquistato da un’Italia per nove undicesimi diversa da quella scesa in campo nella prima amichevole, con i soli Edoardo Sadotti e Marco Romano confermati rispetto alla sfida di sabato.



Vicini al gol con la traversa colpita su punizione dal centrocampista dell’Atalanta Mattia Mannini, gli Azzurrini passano in vantaggio al 35’ del primo tempo grazie ad un’autorete di von der Hitz, che infila la propria porta nel tentativo di anticipare Ravaglioli. Il pareggio dei tedeschi arriva al 4’ della ripresa con Kjell-Arik, ma dopo appena tre minuti è il neo entrato Jacopo Simonetta a riportare avanti l’Italia dopo una bella triangolazione con Mannini.



“La squadra oltre ad aver vinto ha giocato bene – sottolinea Zoratto – e i ragazzi hanno dimostrato grande carattere e personalità. Dovevo vedere dei giocatori che non avevano ancora mai disputato una gara a livello internazionale e le risposte sono state positive, non è mai facile tornare dalla Germania con due risultati positivi”.



Il prossimo appuntamento per gli Azzurrini è in programma il 12 e il 14 aprile, quando al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia affronteranno in un’altra doppia amichevole l’Ungheria.