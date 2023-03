Dopo aver pareggiato con la Repubblica d’Irlanda (2-2) e vinto con i padroni di casa ciprioti (2-1), domani, alle 14 (15 locali) l'Italia Under 17 si gioca l’ultimo match della fase élite di qualificazione agli Europei di categoria contro l’Ucraina. Questa mattina i ragazzi allenati da Bernardo Corradi hanno sostenuto un allenamento di rifinitura per preparare la gara che andrà in scena al Geroskipou Municipal Stadium di Paphos. Agli Azzurrini rimane un ultimo sforzo da fare, avendo teoricamente due risultati a disposizione (passano la prima e le 7 su 8 migliori seconde dei giorni), ma un pareggio porterebbe la squadra di Corradi a 5 punti che potrebbero essere pochi per staccare il pass per l’Ungheria dove si giocheranno le fasi finali.