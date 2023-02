convoca 22 giocatori per la doppia sfida con la Francia prima della fase élite del campionato europeo. Domenica sera l’appuntamento per la delegazione azzurra che da Malpensa, la mattina seguente, raggiungerà il Centro Federale di Clairefontaine. Martedì 21 febbraio, alle 16, il primo match; giovedì 23 febbraio, alle 11, la seconda amichevole che concluderà la fase preparatoria verso il secondo turno di qualificazione europeo, previsto a Cipro dal 7 al 13 marzo (Italia inserita nel gruppo 6 con Repubblica d’Irlanda, Cipro e Ucraina) dove le prime due classificate staccheranno il pass per la fase finale del campionato continentale in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno. I ragazzi di Corradi hanno superato la prima fase lo scorso ottobre a punteggio pieno dopo aver vinto con i padroni di casa del Kosovo (5-2), la Finlandia (4-0) e la Grecia (2-0).sotto età (nato nel 2007 come gli altri due Azzurrini Matteo Cocchi e Francesco Verde; tutti gli altri, classe 2006), talento proveniente dal vivaio dell’Inter e passato al Salisburgo lo scorso gennaio; poi ci sono, ambedue portieri, rispettivamente delle giovanili dello Spezia e della Roma.Il confronto tra le due Nazionali giovanili è leggermente in favore degli Azzurrini con 7 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Il trend dei match negli ultimi quattro anni è tutto positivo per i colori azzurri grazie a 5 vittorie e un pareggioPortieri : Diego Mascardi (Spezia), Francesco Plaia (Roma);: Matteo Cocchi (Inter), Fabio De Sole (Torino), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Giuseppe Matteo Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus);: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Alessandro Ciardi (Salzburg), Mattia Mannini (Roma), Gabriele Paolocci (Lazio), Lapo Deli (Fiorentina), Marco Romano (Genoa);: Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).: Allenatore, Bernardo Corradi; Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi (dal 21.02); Vice Allenatore, Massimiliano Favo; Preparatore dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Adalberto Zamuner; Match Analyst, Andrea Loiacono; Medici, Attilio Romano ed Emanuele Fabrizi; Nutrizionista, Claudio Pecorella; Fisioterapista, Fabrizio Casati; Segretario, Massimo Petracchini.