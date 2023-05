Il tecnico delladell'Italia,, ha diramato l'elenco dei 20 convocati in vista della fase finaleche vedrà gli Azzurrini protagonisti a partire da giovedì 17 maggio e fino a venerdì 2 giugno in Ungheria."Il raduno è stato molto positivo c'è stata, come di consueto, la massima disponibilità dei ragazzi, che, in questo periodo, hanno fatto un lavoro molto intenso culminato con un buon test contro una buonissima squadra: il Parma.quindi, per loro, sarà ulteriore dose di emozioni e, in tal senso, dovranno essere aiutati dai compagni di squadra più esperti. Questa, non lo nascondo, è una giornata un po' particolare perché abbiamo dovuto fare delle scelte e lasciare a casa alcuni ragazzi non è mai facile. Secondo me, ha descritto perfettamente il momento il nostro coordinatore, Maurizio Viscidi, il quale ha detto che, mai come oggi, è stato difficile escludere qualcuno perché il livello dei calciatori tra i quali abbiamo potuto scegliere è molto alto. Ora dobbiamo resettare perché, da oggi, inizia l'Europeo".I 20 convocati di Bernardo Corradi sono 18 classe 2006 e due 2007.Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa): Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna).Allenatore: Bernardo Corradi; Capo delegazione: Filippo Corti; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Vice allenatore: Massimiliano Favo; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore altetico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medico: Alessio Rossato e Francesco Maria Nifosì; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Addetto stampa: Alessandro Paoli; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Fisioterapista: Enrico Matera e Fabrizio Casati; Segretario: Massimo Petracchini; Ufficio amministrazione: Antonio Martuscelli.: Serbia, Spagna, ITALIA, Slovenia1ª giornata (giovedì 18 maggio)-Spagna (ore 20, BSC Stadium di Budaörs)2ª giornata (domenica 21 maggio)Serbia-(ore 20, Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest)3ª giornata (mercoledì 24 maggio)Slovenia-(ore 17, Telki Training Centre di Telki)Quarti di finale (sabato 27 maggio)Spareggio Coppa del Mondo Under 17 (martedì 30 maggio)Semifinali (martedì 30 maggio)Finale (venerdì 2 giugno)