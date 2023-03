Il capitano dell'Italia Under 17, il centrocampista della Roma, Mattia Mannini, ha parlato al sito ufficiale della Figc per presentare il match d'esordio della Fase Elite degli Europei di categoria e che vedrà gli azzurrini affrontare l'Irlanda.



​“Vincere la prima partita è fondamentale in questi tornei e di fronte avremo una squadra che fa del pressing a tutto campo la sua migliore arma. L’importante è rimanere concentrati nell’arco di tutto il match e contrapporre alle loro qualità fisiche le nostre qualità tecniche, senza mollare un centimetro di campo”.