, in rimonta, vincendo di misura (2-1) grazie a una bella prova corale, piena di grinta e determinazione: “Questa è la dimostrazione – dice Corradi al centro del cerchio formato dai suoi ragazzi a fine gara – che quando si è un gruppo, tutti pronti ad aiutarsi uno con l’altro, si superano le difficoltà e si ribaltano situazioni di gioco contrarie. Sarei stato comunque contento, per il vostro spirito e per la vostra voglia di battervi fino alla fine”.Il match parte in salita, con lache aggira la barriera francese e si va a insaccare nell’angolo più estremo della porta oggi difesa da Olmeta.Italia-Francia 2-1Marcatori: 22' Michal, 75' Bolzan, 90'+2 BolzanITALIA U17 (4-3-1-2) : Motta; Casali (76' Serra), Domanico (C), D'Aprile, Milani (76' Saiani); Graziani (66' Parravicini), Tonon (57' Lipani), Berenbruch (57' Di Maggio); Quieto (66' Bruno); Vacca (66' Bolzan), Delle Monache (66' Carboni).A disp.: Borriello (GK), Mane, Malaspina. All. Corradi.FRANCIA U17 (4-4-2) : Olmeta; Hiessler, Bakayoko (46' Kumbedi [C]), Belocian (60' Aradji), Vangi Vungele; Byar, Grange, Atangana Edoa (C) (60' Bounassir-Roida), Zidane; Michal, Akale (80' Diallo).A disp.: Jaouen (GK), Zeze, Parcy-Lucas, Aiki, Restes (GK). All. Alcocer.Arbitro, Andrea Zoppi (Italia); Assistenti, Francesco Pucci e Seneviratna Prashan; IV Uomo, Simone MorettiAmmoniti: 70' Byar