La prima è dell’Italia. Oggi a Coverciano la Nazionale Under 17 ha superato i pari età della Francia per 3-1. Un risultato mai in discussione grazie agli Azzurrini che hanno imposto il loro gioco dall’inizio del match. Un inizio fulminante con due gol in rapida successione: Carboni apre le marcature e il raddoppio arriva dopo appena 6 minuti con Bolzan. Si va al riposo col doppio vantaggio, un lieve calo fisico nella ripresa consente ai Bleus di accorciare le distanze grazie alla rete di Diallo ma i ragazzi di Corradi non mollano la presa e arrivano alla terza segnatura col subentrato Vacca.



Italia-Francia 3-1



Marcatori: 8' Carbon i, 14' Bolzan, 64' Diallo (F), 87' Vacca



ITALIA U17 (4-3-1-2): Borriello; Serra, Mane (88' Domanico), Malaspina, Saiani (66' Milani); Parravicini (82' Berenbruch), Lipani (C) (88' Tonon), Di Maggio; Bruno; Carboni (82' Delle Monache), Bolzan (66' Vacca).

A disp. Motta (GK), Casali, D'Aprile, Graziani, Quieto. All. Corradi.



FRANCIA U17 (4-4-2): Restes; Kumbedi, Bounassirroida, Zeze, Aradj; Michal (33' Atangana Edoa), Parcy-Lucas (33' Hiessler), Belocian (C); Grange (33' Akale), Diallo (73' Zidane), Aiki (73' Byar). A disp.: Jaouen (GK), Sarr, Vangi Vungele, Bakayoko, Olmeta. All. Alcocer.



Arbitro: Erminio Cerbasi (Italia); Assistenti, Francesco Pucci e Vincenzo Smecca; IV Uomo, Juri Gallorini