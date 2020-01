Uno stage di tre giorni, per avere la possibilità di lavorare sul campo con 23 ragazzi, tutti classe 2001 e 2002: da ieri sera i tecnici federali delle Nazionali Under 19 e Under 18, Alberto Bollini e Bernardo Corradi, sono a Coverciano per un breve raduno che coinvolgerà fino a domani alcuni tra i migliori talenti italiani. Il club più rappresentato è il Sassuolo, con quattro giocatori; presente anche il figlio e nipote d’arte del Milan, Daniel Maldini.

Oggi doppia seduta di allenamento, mentre domani lo stage si concluderà con un’amichevole contro la formazione Primavera della Fiorentina (calcio d’inizio ore 14,30).



L’ELENCO DEI CONVOCATI



PORTIERI: Giuseppe Ciocci (Cagliari), Gian Marco Crespi (Gozzano);



DIFENSORI: Tommaso Barbieri (Novara), Federico Bergonzi (Atalanta), Federico Bonini (Virtus Entella), Davide Manarelli (Sassuolo), Stefano Piccinini (Sassuolo), Edoardo Scanagatta (Atalanta), Laurens Serpe (Genoa), Mattia Viti (Empoli);



CENTROCAMPISTI: Luca Belardinelli (Empoli), Daniel Maldini (Milan), Federico Marigosu (Cagliari), Tommaso Pantaleo Milanese (Roma), Filippo Ranocchia (Juventus), Diego Orlando Simonetta (Sassuolo), Filippo Tripi (Roma), Andrea Viviani (Atalanta);



ATTACCANTI: Cosimo Marco Da Graca (Juventus), Matias Fonseca (Inter), Luca Moro (Genoa), Martino Ripamonti (Sassuolo), Samuele Vianni (Napoli).



STAFF – Allenatori: Alberto Bollini e Bernardo Corradi. Assistente allenatore: Giovanni Valente. Preparatore dei portieri: Davide Quironi. Preparatore atletico: Vito Azzone. Segretario: Luca Umberto Gatto. Medico: Cosma Calderaro. Fisioterapista: Angelo Cartocci.