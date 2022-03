, giocatore del Genoa. L'Under 18 tornerà in campo, sempre a Novarello, lunedì alle ore 11 contro la Svizzera.Franceschini schiera l'Italia con un 4-3-1-2 che vede Hasa partire alle spalle di Mancini e Accornero. Buon avvio degli Azzurrini, che collezionano numerose occasioni in apertura di match con Mancini, Kumi e Accornero: la più importante è un rigore concesso dall'arbitro per fallo di Pegam su Mancini, con lo stesso attaccante del Vicenza che però calcia sulla traversa. Dall'altra parte, gol annullato a Kameri e, soprattutto, un palo colpito con un destro di Ristanic dall'interno dell'area. Nei secondi finali del primo tempo, il gol che regala la vittoria all'Italia: Accornero, dai 25 metri, lascia partire un destro che si infila sotto la traversa, senza lasciare scampo al portiere Bignetti.Nella ripresa, dopo 45 minuti con grande intensità, il ritmo cala leggermente: Franceschini e il tecnico austriaco Stadler effettuano diversi cambi. L'occasione migliore ce l'ha l'Austria ma, sul cross basso da destra di Ristanic, Reischl in scivolata non riesce a mettere il pallone in rete. Dopo una chance azzurra per D'Andrea, decisivo nel finale il portiere della Roma Mastrantonio, che si allunga sulla sua sinistra per deviare il sinistro da fuori di Kameri.- le parole a fine gara del tecnico-. Poi è chiaro che c'è sempre da migliorare, soprattutto nella prima costruzione e nel palleggio, peròNon era facile rispondere colpo su colpo. Il gol di Accornero è stato molto bello: ne aveva segnato uno altrettanto bello contro la Francia, Federico ha questi colpi. Ora proseguiamo nel nostro lavoro e lunedì chi non ha avuto la possibilità di scendere in campo contro l'Austria lo farà contro la Svizzera. Questo è un gruppo molto omogeneo: faremo vedere gli stessi principi di gioco e la stessa mentalità".ITALIA (4-3-1-2): Mastrantonio; Missori, Stivanello, Regonesi, Bozzolan; Kumi (dal 41' st Patanè), Palella (25' st Amatucci), Ndour (dal 12' st Maressa); Hasa; Mancini (dal 41' st Raimondo), Accornero (dal 25' st D'Andrea). A disp.: Rizzo, Falasca, D'Alessio, Indragoli, Guarino, Pagano, Vignato. All. FranceschiniAUSTRIA (4-3-1-2): Bignetti; Atiabou, Baidoo, Wimhofer (dal 41' st Leopold), Pegam (dal 25' st Zwicki); Wels (dal 36' st Lang), Sattlberger (dal 41' st Wisak), Bajlicz (dal 25' st Tepecik); Kameri; Reischl, Ristanic (dal 36' st Lieber). A disp.: Jungwirth, Scheriner. All. StadlerArbitro: Maggio (Italia). Assistenti: Di Costa-El Filali (Italia). IV uomo: Bonacina (Italia)Marcatore: 46' pt AccorneroNote: ammoniti Wimhofer (A), Ristanic (A), Hasa (I)