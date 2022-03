Atterrata ieri sera all’aeroporto di Helsinki,A iniziare dal match di domani contro i tedeschi,Un’iniziativa che la Federazione ha voluto realizzare per valorizzare le esperienze delle sue Nazionali giovanili impegnate all’estero per appuntamenti come questo e non solo.Si inizia quindi con una classica, una partita che ha ispirato negli anni milioni di appassionati: "Una previsione su domani: "Il calcio è un gioco dinamico mai statico: quel che hai pensato prima, spesso non si verifica dopo e sta all’intelligenza dei ragazzi che scendono in campo, ad adattarsi alle situazioni di gioco. Sono sicuro che sarà una bella partita"., ‘Willo’ per il gruppo, è un po’ il veterano di questa squadra. Nato a Verbania da una famiglia ivoriana. Attaccante, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha poi deciso per l’avventura nella massima divisione svizzera con il Zurigo con cui gioca attualmente. Esordio Azzurro nella Nazionale Under 17 nel 2019 al Mondiale di categoria in Brasile, dove realizza tre reti. La sua partecipazione al campionato europeo Under 19 la vive con emozione: "crediamo nel nostro gioco e nella forza del gruppo: siamo uniti, difendiamo ed attacchiamo sempre insieme".Nella prima fase giunge al secondo posto, alle spalle della Russia, del Gruppo 2 di qualificazione dove vince con le Far Oer (4-1), pareggia con la Grecia (1-1) e perde con la Russia (3-1). Squadra intensa, che ama attaccare con molti giocatori, con qualche titubanza in difesa, schiera prevalentemente un 4-2-3-1. Squadra imprevedibile, che è riuscita a vincere, tra settembre e ottobre dello scorso anno, con il Portogallo, Olanda, Svizzera e pareggiare con l’Inghilterra. Due i giocatori di rilievo, ambedue del Bayern: il capitano Torben Rhein, centrocampista, e Armindo Sieb, attaccante.Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Wilfred Gnonto (Zurigo), Marco Nasti (Milan).Staff: Capo Delegazione, Gianfranco Serioli; Allenatore, Carmine Nunziata; Assistente Allenatore, Emanuele Filippini; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri, Fabrizio Ferron; Match Analyst, Marco Mannucci; Medici, Carmelo Papotto; e Alessandro Carrozzo; Fisioterapisti, Giuseppe Galli e Fabrizio Casati ; Nutrizionista, Alessio Colli; Osservatore, Claudio Coppi; Ufficio Stampa, Giuseppe Ingrati; Segretario, Aldo Blessich; Magazziniere, Giovanni Pompeano; Tutor, Stefano Presciutti.Calendario delle partite ( orario Italia - Finlandia +1)Mercoledì 23 marzoItalia-Germania, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 11.30 (diretta streaming sul sito della FIGC)Finlandia-Belgio, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 17.30Sabato 26 marzoBelgio-Germania, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 10.00Finlandia-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)Martedì 29 marzoGermania-Finlandia, Helsinki Football Stadium (Helsinki), ore 16.30Belgio-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 16.30 (diretta streaming sul sito della FIGC)