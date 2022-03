Dopo aver pareggiato (2-2), in questa seconda fase di qualificazione europea, la battaglia di due giorni fa contro la Germania,Questo match, per loro, rappresenta l’ultima spiaggia e faranno del tutto per dare filo da torcere alla squadra di Carmine Nunziata: “– sottolinea il capitano, centrocampista della Primavera dell’Atalanta – anche se noi, sulla carta, siamo più forti. In campo internazionale,Noi scenderemo in campo con la nostra idea di gioco, determinati a far più gol possibili e portare a casa la vittoria". Non ha dubbi sulle qualità di questa squadra: "Siamo uniti, ci conosciamo da tempo; nella difficoltà ci aiutiamo sempre l’un l’altro. Abbiamo dalla nostra, la forza del gruppo e, come abbiamo dimostrato con la Germania – conclude Samuel -, siamo in grado di ripartire e superare anche lo svantaggio"., il talentuoso centrocampista della Primavera dell’Inter, assente nella prima partita per scontare una squalifica rimediata durante la prima fase.Prima dell’Italia, alle 10.00, il big match tra Belgio e Germania il cui esito avrà naturali ripercussioni sul cammino degli Azzurrini in questo mini torneo: solo la prima classificata staccherà il biglietto per la Slovacchia, sede, da metà giugno, delle fasi finali del campionato continentale.Precedenti Italia-Finlandia: 3 vittorie, 1 pareggioLa Finlandia. Seconda nel Gruppo 5 della prima fase di qualificazione, alle spalle dell’Ucraina, grazie a due vittorie (Polonia 3-1 e Malta 1-0) e una sconfitta con l’Ucraina (2-1). Usualmente schiera il 4-3-3, gioco corto, velocità nelle ripartenze e una certa pericolosità nei calci piazzati. Tra loro, qualche conoscenza nei campionati giovanili italiani: Kalle Wallius, portiere della Primavera del Bologna; Henri Salomaa attaccante destro della Primavera del Lecce; Otto Kemppainen, Primavera dell’Hellas Verona; Matias Kivikko, la scorsa stagione in forza alla Primavera del Venezia.Calendario delle partite e classifica (orario Italia - Finlandia +1)Mercoledì 23 marzoItalia-Germania 2-2Finlandia-Belgio 1-3Classifica. Belgio 3 pt, Italia e Germania 1, Finlandia 0Sabato 26 marzoBelgio-Germania, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 10.00Finlandia-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)Martedì 29 marzoGermania-Finlandia, Helsinki Football Stadium (Helsinki), ore 16.30Belgio-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 16.30 (diretta streaming sul sito della FIGC)