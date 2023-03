Scatta la seconda fase di qualificazione all’Europeo perche è stata inserita nel gruppo 2 insieme a Germania, Slovenia e Belgio.Il ctha diramato oggi la lista dei giocatori che prenderà parte a questa seconda fase di qualificazione che andrà in scena a Brema dal 22 al 28 marzo. L'Italia giunge a questo appuntamento dopo aver terminato il primo turno in testa al gruppo 5 a pari punti (6) con Polonia ed Estonia ma, in virtù della classifica avulsa, risultata terza e successivamente recuperata come il miglior terzo posto nei complessivi 13 gironi.Sono tutti nati nel 2004 ad eccezione di Filippo Calixte Mane, difensore del Borussia Dortmund, Luca Lipani, centrocampista del Genoa e Francesco Pio Esposito dell’Inter, classe 2005. Nel gruppo, tre i ragazzi in forza a società straniere: Fabio Christian Chiarodia, che giocherà in casa visto che milita nel Werder Brema e Filippo Calixte Mane, nato a Magenta, di origini senegalesi, e che gioca in Germania nel Borussia Dortmund. Tutti e due sono difensori centrali e protagonisti lo scorso anno a Tel Aviv nella fase finale dell’Europeo Under 17 con Bernardo Corradi. L’ultimo dei tre è Warrick Daeovie Koleosho, di origini nigeriane, italiano da parte di madre, attaccante dell’Espanyol di Barcellona.: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Ayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);: Luca D’andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito ( Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).Allenatore, Alberto Bollini; Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi; Capodelegazione, Evaristo Beccalossi; Assistente Allenatore, Enrico Battisti; Preparatore dei Portieri, Graziano Vinti; Preparatore Atletico, Marco Montini; Match Analyst, Francesco Donzella; Medici, Paolo Manetti e Andrea Redler; Nutrizionista, Micol Purrotti; Fisioterapisti, Giuliano Gepponi e Tommaso Cannata; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati; Tutor Scolastico, Giorgio Orlando; Segretario, Luca Gatto.Mercoledì 22 marzoGermania-ITALIA, ore 12, Weser Stadion Platz 11, BremaSabato 25 marzoSlovenia-ITALIA, alle 12, Stadion Obervieland di BremaMartedì 28 marzoITALIA-Belgio, alle 12, Marko Mock Arena Oberneuland di Brema