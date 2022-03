Con uno stage di due giorni, la Nazionale Under 19 riprende la preparazione in vista della Fase Elite del campionato europeo di categoria in programma dal 23 al 29 marzo in Finlandia. L’Italia è stata inserita nel gruppo 5 ed avrà come avversarie il Belgio, la Finlandia e la Germania.



In occasione di questo stage, il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 20 Azzurrini che si raduneranno la sera di domenica 13 a Novarello, dove lunedì e martedì sosterranno tre sedute di allenamenti.



Lista dei convocati



Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta);



Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Riccardo Stivanello (Bologna), Mattia Zanotti (Inter);



Centrocampisti: Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Federico Zuccon (Atalanta);



Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Marco Nasti (Milan), Antonio Raimondo (Bologna).



Staff: Allenatore, Carmine Nunziata; Capo Delegazione, Gianfranco Serioli; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Assistente Allenatore, Emanuele Filippini; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri, Fabrizio Ferron; Match Analyst, Marco Mannucci; Medico, Raffaele Iorio; Fisioterapisti, Giuseppe Galli, Fabrizio Casati; Segretario, Aldo Blessich.