A margi ne dell'incontro con il presidente Figc Gabriele Gravina, il trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi ha parlato del Mondiale Under 20 dell'Italia: "È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto forte. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi, anche se avremmo voluto una medaglia diversa; ma siamo contenti per il percorso fatto. In Italia ci sono molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori".