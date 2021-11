Non prosegue al meglio l'avventura dell'Italia Under 20 nel torneo 8 nazioni. La selezione allenata da Alberto Bollini nel 4° incontro del torneo esce sconfitta a Pesaro 2-1 contro la Repubblica Ceca che fino ad oggi era a quota 0 punti in classifica. Di Moro del Catania la rete azzurra.





Italia Under 20-Repubblica Ceca Under 20 1-2



Marcatori: 1' Kristan (R), 12' Novak (R), 35' Moro (I).



Italia: Gelmi, Pierozzi (78' Bergonzi), Armini, Viti, Stramaccioni (69' Di Serio); Milanese, Leone (69' Bove), Cortinovis (78' Riccardi); Sekulov, Oristanio (20' Cangiano); Moro. A disp.: Pizzignacco, Bonini, Papetti, Dalle Mura, Bianco, Gyabuaa, Vergani, Tongya. All.: Bollini.



Repubblica Ceca: Trefil; Suchomel, Pojezny, Vlcek, Kozeluh; Pudhorocky (61' Jonas), Kristan; Rynes (74' Cienciala), Novak (61' Hosek), Jaron (61' Toula); Krobot (61' Tkac). A disp.: Hornicek, Doudera, Endl, Jonás, Hornicek, Kozeluh. All.: Zilak



Arbitro: Juan Luca Sacchi (Italia).

Ammoniti: Pierozzi (I), Ryneš (R), Sukomel (R).