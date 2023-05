parte per l'Argentina dove nei prossimi giorni, a partire dal 20 maggio e fino all'11 giugno si giocherà il Mondiale Under 20. Il tecnicosi è trovato a dover stilare una lista con tantissime defezioni perché nonostante l'evento sia il Mondiale più importante a livello giovanile, questo si disputa al di fuori delle date comprese nel calendario internazionale FIFA e, di conseguenza, nel momento decisivo della stagione molti club non hanno dato il via libera per le convocazioni dei propri tesserati. L'Italia è inoltre inserita in un giorne della morte con Brasile, Nigeria e Repubblica Domenicana rendendo la spedizione quasi proibitiva.Non ci saranno Gnonto, Scalvini e Miretti, in età per il Mondiale, ma ormai considerati tra Nazionale e Under 21. Assenti inoltre Coppola e Terracciano (Verona), Fabbian (Reggina), Nasti (Cosenza), Fazzini (Empoli) che hanno deciso di restare con le rispettive squadre per gli impegni di fine stagione, come lo stesso di scorso vale per Volpato (Roma). Anche Cher Ndour, ha dovuto dare forfait perche imprgnato nelle fasi conclusive dei campionati col Benfica.In totale sono 21 i convocati, tutti classe 2003 salvo 6 di loro: Simone Pafundi, la stellina dell’Udinese del 2006, i due 2005 Francesco Pio Esposito (Inter) e Luca Lipani (Genoa) e i tre 2004 Giacomo Faticanti (Roma), Niccolò Pisilli (Roma) e Gabriele Guarino (Empoli)..: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).“Viste le tante assenze, in questo gruppo ci sono necessariamente molte novità e diversi giocatori sotto età. Nel poco tempo che ci rimane, dovremo diventare una squadra ed avere un gioco. Non sarà facile anche perché siamo capitati in un girone molto ostico: il Brasile ha recentemente vinto il sub 20 del Conmebol, la Nigeria, terza nell’Under 20 africano, è una squadra molto fisica; più abbordabile tra tutte, la Repubblica Dominicana ma complessivamente questo rimane un girone difficile. Comunque l’entusiasmo in tutto il gruppo è alto e la sfida è sicuramente avvincente: lavoreremo al massimo per ottenere il miglior risultato”.- Capo Delegazione, Marcello Nicchi; Dirigente Accompagnatore: Gianfranco Serioli ; Assistente Allenatore, Emanuele Filippini; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri, Fabrizio Ferron; Match Analyst, Marco Mannucci; Osservatore, Claudio Coppi; Medici, Carmelo Papotto e Lorenzo Ticca; Fisioterapisti, Giuseppe Galli e Tommaso Cannata; Nutrizionista, Alessio Colli; Segretario, Aldo Blessich; Ufficio Stampa, Giuseppe Ingrati; Amministrazione, Francesco Casella; Club Italia, Matteo Galdelli; Logistica, Carlo Fanano.Girone A. Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Nuova Zelanda – Santiago del Estero;Girone B. Usa, Ecuador, Fiji, Slovacchia – San Juan;Girone C. Senegal, Giappone, Israele, Colombia – La Plata;Brasile, Nigeria, Repubblica Dominicana - Mendoza;Girone E. Uruguay, Iraq, Inghilterra, Tunisia – La Plata;Girone F. Francia, Corea del Sud, Honduras - Mendoza.LE DATE E DOVE VEDERLAStadio Malvinas Argentinas, Mendoza;Stadio Malvinas Argentinas, MendozaStadio Malvinas Argentinas, MendozaArgentina (6), Brasile (5), Portogallo (2), Serbia (2), Ghana (1,) Spagna (1), Russia (1), Germania (1), Inghilterra (1), Francia (1), Ucraina (1, campione in carica).