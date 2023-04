Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la FIFA ha annunciato che l'Argentina ospiterà i Mondiali Under 20 dal 20 maggio all'11 giugno. Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 21 aprile a Zurigo. Il paese sudamericano sostituisce l'Indonesia.



COSA ERA SUCCESSO - La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esposizione negli scorsi giorni del Governatore di Bali che aveva fatto sapere che la presenza di Israele nel torneo non sarebbe stata gradita. È in verità solo l'ultimo episodio, considerando che il Paese asiatico fu protagonista in negativo lo scorso ottobre di una delle più grandi tragedie calcistiche: 135 persone hanno perso la vita a seguito degli scontri avvenuti nel corso di una partita al Kanjuruhan Stadium di Malang.