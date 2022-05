Programma

Ecco i convocati dell': il ctchiama per la prima volta, difensore classe 2000 del: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli);: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa);: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).Domenica 29 maggio 2022entro le h. 12.00 raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia17.30 allenamento (chiuso)Lunedì 30 maggio 202210.30 allenamento (chiuso)14.00 conferenza stampa Tecnico Nicolato tramite Zoom (RAI in presenza)17.30 allenamento (aperto alla RAI)Martedì 31 maggio 202210.30 allenamento (chiuso)13.45 conferenza stampa 1 calciatore tramite Zoom (Rai in presenza)17.30 allenamento (aperto alla RAI)Mercoledì 1 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)13.45 conferenza stampa 1 calciatore tramite Zoom (Rai in presenza)17.30 allenamento (aperto alla RAI)Giovedì 2 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)13.45 conferenza stampa 1 calciatore tramite Zoom (Rai in presenza)17.30 allenamento (aperto alla RAI)Venerdì 3 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)13.45 conferenza stampa 1 calciatore tramite Zoom (Rai in presenza)17.30 allenamento (aperto alla RAI)Sabato 4 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)17.00 volo charter AZ9010 Pisa – Lussemburgo18.35 trasferimento presso Melia LuxembourgDomenica 5 giugno 202211.00 allenamento (aperto i primi 15 minuti)14.00 conferenza stampa Nicolato tramite Zoom (Rai in presenza)Lunedì 6 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)18.00 Stade Municipal de la Ville de Differdange:LUSSEMBURGO – ITALIAa seguire conferenza stampa tramite ZoomMartedì 7 giugno 202210.00 volo charter AZ9010 Lussemburgo - Helsingborge trasferimento presso Elite Hotel Marina PlazaHelsingborg16.30 allenamento (aperto alla RAI)Mercoledì 8 giugno 202210.30 allenamento (aperto i primi 15 minuti)14.00 conferenza stampa Nicolato tramite Zoom (Rai in presenza)18.00 walk around stadio OlympiaGiovedì 9 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)18.00 Olympia Stadium di Helsingborg:SVEZIA – ITALIAa seguire conferenza stampa tramite ZoomVenerdì 10 giugno 202210.00 volo charter AZ9010 Helsingborg – Pescarae trasferimento presso ASCOLI16.30 allenamento (aperto alla RAI)Sabato 11 giugno 202212.00 conferenza stampa Nicolato-Balata al palazzo Comune di Ascoli16.30 allenamento (aperto alla RAI)Domenica 12 giugno 202210.30 allenamento (aperto alla RAI)13.30 conferenza stampa 1 calciatore tramite Zoom (Rai in presenza)Lunedì 13 giugno 202210.30 allenamento (aperto i primi 15 minuti)14.00 conferenza stampa Nicolato tramite Zoom (Rai in presenza)18.00 walk around stadio Del DucaMartedì 14 giugno 202210.30 allenamento (chiuso)17.30 Stadio Del Duca di AscoliITALIA – REPUBBLICA D’IRLANDAa seguire conferenza stampa post gara e scioglimento della delegazione