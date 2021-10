L'Italia Under 21 batte 2-1 la Bosnia nelle qualificazioni agli Europei di categoria, il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato commenta a Rai Sport al termine dell'incontro: "La partita si complica quando crei e non fai gol, abbiamo tanto da imparare. A volte giochiamo in modo infantile. Cosa mi soddisfa di più oggi? Prima dei punti dobbiamo essere soddisfatti della prestazione, ma dobbiamo migliorarci ancora e dobbiamo fare più gol: abbiamo le qualità per fare più gol e valorizzare quello che facciamo, evitando gli imprevisti che possono complicare le cose. Oggi è mancato totalmente il cinismo, mi aspetto più cattivesia: si può sbagliare, ma c'è modo e modo di farlo. Con la Svezia dovremo fare meglio, altrimenti sarà dura".