L'allenatore dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa in vista dell'amichevole di domani, ad Ancona, contro la Germania: "Sicuramente ci saranno in campo degli esordienti o ragazzi che hanno collezionato solo qualche minuto. I difensori centrali, per esempio, sono tutti classe 2002: so che saranno messi in difficoltà, ma in questo modo possono farci vedere di poter diventare grandi in fretta. Quella contro la Germania sarà una partita vera, che non pensavamo di giocare in queste condizioni ma va bene così. La Germania è campione d'Europa e per noi, nella situazione in cui siamo, è una prova soprattutto a livello caratteriale. Abbiamo l'ambizione di competere con i più forti, non ci interessa giocare con squadre che sappiamo di dominare. La scarsa esperienza dei giocatori sarà messa a dura prova, ma questa è una di quelle tappe che devono servirci a crescere".



Sulla squadra a disposizione per questo impegno: "Abbiamo dieci giocatori diversi dal ritiro precedente, quindi gli esperimenti sono indispensabili. Sul panorama italiano ci sono molte mezze punte, pochi centravanti, pochi esterni, un'abbondanza di centrocampisti, pochi difensori centrali. Quindi siamo noi a doverci adattare in qualche modo alle caratteristiche dei giocatori. Lucca? Non vorrei rispondere sui singoli. Dico solo che, per carenze in quel ruolo, deve sapere che per lui le porte sono sempre aperte. Ha l'occasione di dimostrare il suo valore".