Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, nel corso della conferenza stampa di oggi ha voluto parlare anche della mancata convocazione di Moise Kean, rispedito a casa sembra per scarsa motivazione: "Adesso l'importante sono i 23 ragazzi che sono qui, non chi non c'è - ha detto nel corso dell'appuntamento stampa di oggi, a Tirrenia - Ho parlato con sincerità a Kean e lui ha fatto altrettanto con me, sa come lavoro e come la penso, per me la questione è chiusa".