Per gli Azzurrini di Paolo Nicolato, uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno che precederà l'ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l'Europeo, prevista per martedì 13.- L'edizione numero 24 dell'Europeo Under 21 si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia, con in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inserita nel Gruppo D, l’Italia sarà di scena a Cluj, in Romania, dove nelle tre gare del girone dovrà vedersela con Norvegia, Svizzera e Francia.Il secondo match vedrà gli Azzurrini opposti alla Svizzera domenica 25 giugno (ore 18), mentre mercoledì 28 giugno (ore 20.45) andrà in scena la sfida con la Norvegia.Per il raduno di Tirrenia, sono 28 i convocati di Nicolato: prima chiamata per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini.L'elenco dei convocati.: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone): Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);: Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Pietro Pellegri (Torino).Mercoledì 7 giugnoEntro le 12.00, raduno c/o CPO di TirreniaOre 14 - Conferenza stampa Nicolato (Zoom e in presenza)Ore 17 - Allenamento (aperto alla stampa)Giovedì 8 giugnoOre 10 - Allenamento (chiuso)Ore 17 - Allenamento (chiuso)Venerdì 9 giugnoOre 10 - Allenamento (chiuso)Ore 15.30 - Incontro con UEFA per campagna CPROre 17 - Allenamento (chiuso)Sabato 10 giugnoOre 10 - Allenamento (chiuso)Ore 17 - Allenamento (chiuso)Domenica 11 giugnoh. 10.00 allenamento (chiuso)h. 17.00 allenamento (chiuso)Lunedì 12 giugnoh. 10.00 allenamento (aperto alla stampa)