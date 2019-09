Battesimo oggi a Catania per la nuova nazionale Under 21 di Nicolato, promosso al posto di Di Biagio dopo il deludente Europeo in Italia. Alle ore 18.30 (diretta tv su Rai 2) gli Azzurrini giocano in amichevole con i pari età della Moldavia in vista del debutto ufficiale nelle qualificazioni a Euro 2021, previsto martedì a Castel di Sangro contro il Lussemburgo. In campo dall'inizio Kean e Zaniolo, retrocessi per punizione dalla nazionale maggiore di Mancini. Il nuovo capitano è Locatelli.



PROBABILI FORMAZIONI

Under 21 - Amichevole

Italia-Moldavia (ore 18.30, diretta tv su Rai 2)

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Adjapong, Bastoni, Marchizza, Ranieri; Zaniolo, Locatelli, Frattesi, Sottil; Pinamonti, Kean. CT Nicolato.

MOLDAVIA (4-3-3): Straistari; Dijinari, Furtuna, Esanu, Berco; Dros, Nihaev, Belousov; Nicolaescu, Gulceac, Carastoian. CT Clesenco.

Arbitro: Degabriele (Malta).